Tagovailoa se disculpa por comentarios que generaron polémica en los Dolphins de Miami

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Dolphins de Miami Tua Tagovailoa se disculpó por los comentarios que hizo tras la derrota del domingo ante los Chargers de Los Angeles, en los que reveló que algunos compañeros de equipo llegaban tarde o no asistían a las reuniones dirigidas por los jugadores.

Tagovailoa abrió su conferencia de prensa el miércoles con una disculpa a sus compañeros por los comentarios, que han recibido críticas generalizadas en los últimos días.

"Como líder de este equipo, de los Dolphins de Miami, los comentarios que se dijeron, cometí un error, y estoy asumiendo la responsabilidad ahora mismo. He hablado con los chicos del equipo sobre esto, he hablado con los líderes sobre ello, y ellos conocen mi corazón", afirmó Tagovailoa. "Saben que la intención era correcta. Pero sin importar la intención... cuando las cosas se malinterpretan o como quiera que los medios quieran retratarlo, eso deja un vacío de silencio y muchas preguntas para los chicos de nuestro equipo.

"Ahora, estando 1-5, hablamos mucho sobre 'Tenemos que poner esto en marcha, venir emocionados a trabajar, olvidarnos del ruido'. Y siento que solo añadí a eso para nuestros muchachos".

Después de que los Dolphins cayeran 29-27 ante los Chargers, se le preguntó a Tagovailoa cómo mantener la moral del equipo después de un segundo juego consecutivo en el que tuvieron la oportunidad de vencer a su oponente pero no lo lograron.

"Creo que comienza con el liderazgo en ayudar a articular eso para los chicos, y luego lo que esperamos de ellos. Esperamos esto. ¿Lo estamos obteniendo? ¿No lo estamos obteniendo? Tenemos chicos que llegan tarde a las reuniones solo para jugadores. Chicos que no se presentan a las reuniones solo para jugadores. Hay mucho que entra en eso. ¿Tenemos que hacer eso obligatorio? ¿No tenemos que hacerlo obligatorio? Así que hay muchas cosas de esa naturaleza que tenemos que limpiar. Comienza con las pequeñas cosas como esas", expresó ese día Tagovailoa.

Sus comentarios generaron un amplio escrutinio de exjugadores de la NFL y analistas que criticaron al mariscal de campo por señalar públicamente a sus compañeros. El entrenador Mike McDaniel dijo que, aunque la intención de Tagovailoa pudo haber sido correcta, una conferencia de prensa posterior al juego no era el foro adecuado para expresar esas frustraciones.

Tagovailoa y McDaniel se refirieron al incidente como una oportunidad de aprendizaje.

"Tengo que mirarme a mí mismo como líder, protegiendo al equipo. No siento que hice eso de la mejor manera posible. Dejé que las emociones del juego me afectaran después del partido. Y eso es algo de lo que puedo aprender como líder en este equipo. Lo que sucede internamente debe ser protegido, y nada de eso debería haber salido. Así que quiero disculparme públicamente por eso", manifestó Tagovailoa.

Dijo que desde entonces ha tenido conversaciones con sus compañeros para aclarar la situación. A varios jugadores se les preguntó sobre sus comentarios esta semana y se negaron a discutir el asunto en detalle, solo mencionando que los problemas del equipo deben mantenerse internamente.

Los Dolphins apenas pueden permitirse más distracciones en medio de una temporada en la que han luchado constantemente en el campo. McDaniel, quien ha hablado repetidamente sobre la cultura mejorada de Miami esta campaña, dijo que el equipo está listo para pasar al enfrentamiento del domingo contra los Browns de Cleveland.

"La primera, última y única cosa, si tengo algo que decir al respecto —y lo hice en varias reuniones hoy— es los Browns y nuestro enfoque en ese sentido. Absolutamente, él se comunicó con sus compañeros tanto en grupo como individualmente, y hay peces mucho más grandes que freír en la opinión de nuestro equipo y en mi opinión", comentó McDaniel.