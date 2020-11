Talavera podría reaparecer en la Liguilla

Han pasado ya trece días desde que Alfredo Talavera se lesionó, previo al juego de la jornada 17 contra Cruz Azul.

"Lesión de grado 3 en músculo pectíneo derecho. Tiempo de recuperación, de cuatro a seis semanas", fue el diagnóstico.

No se han cumplido ni dos, pero la recuperación del veterano portero va en tiempos acelerados, tanto que podría verse de nueva cuenta en la alineación titular, quizá en seminales, si es que el equipo avanza. Algunos dicen, que quizá en cuartos, pero en Pumas han tomado una decisión, "no lo vamos a arriesgar", dice Jesús Ramírez, presidente deportivo del club, aunque al final, "la decisión la tomará el médico del club y Andrés (Lillini, el técnico)".

"Talavera va bien en su recuperación, es un gran profesional. Ya está en cancha, aunque no hace un trabajo al 100 por ciento. Así que hay que esperar estos días. El doctor (Antonio Acevedo) y él van a definir esta situación, pero si no está, ahí está Julio (González), un portero muy confiable".

La reaparición del portero, es algo que no se va a tomar a la ligera: "Hay que tomar una buena decisión, reitero, Andrés y el médico hablarán, pero sobre todo Talavera deberá de tomar la determinación final. Él mismo Alfredo va a decidir".