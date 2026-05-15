Talentos de Cefor harán pruebas con el América

El trabajo formativo de Cefor Promotora San Luis continúa dando resultados positivos para el futbol potosino, luego de que los jugadores Aaron Ramírez Flores de 19 años y Víctor Uriel López Gandarilla de 20 años fueran concentrados por el Club América en sus instalaciones de Coapa, en la capital del país.

El director general de la institución potosina, Juan Antonio "Pinga" Salazar, expresó su satisfacción por los logros obtenidos recientemente, destacando tanto el desempeño deportivo del equipo en la Tercera División Profesional como la proyección de futbolistas hacia importantes organizaciones de la Liga MX.

Salazar recordó que el conjunto tuvo una destacada participación en la temporada de la Tercera División Profesional, donde logró clasificar a la liguilla, además de colocar a varios jugadores y jugadoras en diferentes clubes del futbol mexicano, entre ellos las Águilas del América. Asimismo, explicó que uno de los principales objetivos de Cefor Promotora San Luis es continuar proyectando talento potosino hacia las fuerzas básicas del Club América y otras instituciones del futbol profesional.

El directivo también destacó el respaldo y trabajo del profesor Ricardo Ochoa, a quien calificó como una pieza importante para que futbolistas de San Luis Potosí puedan ser observados por el conjunto capitalino. Actualmente, Aaron Ramírez y Víctor Uriel López Gandarilla permanecen en las instalaciones de Coapa realizando trabajos y evaluaciones con el Club América, donde buscarán demostrar sus cualidades futbolísticas y ganarse un lugar dentro de la organización azulcrema.

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