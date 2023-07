Tamara Vega presenta denuncia contra exentrenador por pederastia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL). - La pentatleta mexicana Tamara Vega hizo oficial la denuncia contra su exentrenador Sergio "N", acompañada de sus representantes legales la originaria de Chihuahua afirmó que "el sentimiento de miedo se acabó, por eso puedo alzar la voz y estoy orgullosa de eso".

El abogado penalista, Jorge Luis Martínez Ocampo, brindó los detalles sobre el caso.

"Se tomó la decisión de llevar a cabo la denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República", y agregó que "de acuerdo al estudio que se hizo de la narrativa de la propia atleta existe el delito de trata de personas, pederastia y lo que resulte, es decir, le corresponderá a al ministerio público qué delito se integra".

Fue en mayo pasado cuando Tamara Vega hizo público el abuso que sufrió por parte de su exentrenador, contó que tras esa fecha "no he recibido amenazas directas de la persona, sí a través de terceras personas, pero no le tengo miedo".

La pentatleta de 30 años de edad compartió que sí entró en depresión, pero esto la hizo entender que "el conocimiento es poder, y en este momento me siento empoderada gracias a mis tres abogados, que día a día me están diciendo que estoy haciendo lo correcto".

Además, de buscar justicia, Tamara espera que más víctimas de una situación similar tengan la confianza de levantar las denuncias correspondientes, "quiero que otras personas se den cuenta que pueden alzar la voz, que existe la justicia y que se den cuenta que no están solas", porque incluso otras atletas la han buscado para preguntarle "¿cómo le estoy haciendo?".

Por el momento, Vega Arroyos se dice protegida por la Unión Internacional de Pentatlón Moderno y por un organismo de deporte mexicano, quienes le notificaron que su presunto agresor no puede estar presente en las competencias, al respecto el abogado Martínez Ocampo precisó que "existe la prohibición de que se acerque Sergio "N" a la víctima y/o a su familia".

El siguiente paso para Tamara Vega en esta denuncia será "ratificar la entrevista ante la autoridad magisterial, se realizarán los dictámenes periciales necesarios para acreditar si existe afectación o no".

"Lo importante es que se esclarezcan los hechos, se elimine la impunidad se proteja a la inocente y pagué el daño a la víctima", concluyó el abogado de la pentatleta.