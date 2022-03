"Tata" Martino pide que le hagan caso a Guardado y cambien el pasto del Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El mediocampista, Andrés Guardado, quien no está en la convocatoria de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA por lesión, declaró que los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) deben de hacer algo con el césped del Estadio Azteca, que no es el mejor para jugar al futbol.

Ante esto, Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, le dio todo el apoyo a su capitán, y de una manera sutil, sugirió que se le escuche.

"Andrés es nuestro capitán y es una voz autorizada en este sentido", dijo el argentino de cara al duelo de eliminatoria mundialista ante los Estados Unidos.

"Tata" pidió que "se escuche a los futbolistas en muchas situaciones del desarrollo de un equipo, ellos son los que están en la cancha y saben un poco de esto".

Sobre la posibilidad de que la gente que entre al Estadio Azteca, pueda emitir el grito discriminatorio en caso de no tener un buen resultado, el director técnico nacional, dijo de forma cortante:

"Ya me he expresado sobre cómo me gustaría ver a el Azteca y me gustaría verlo con gente de México alentando a la Selección y nosotros haciendo nuestra labor".