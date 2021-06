"Tata" Martino será el DT para los juegos ante Panamá y Nigeria

Al final, nada de que a un partido irá la Olímpica y al otro la Mayor. Los duelos de preparación que jugará la Selección Mexicana contra Panamá en Nasville el próximo miércoles y el domingo frente a Nigeria en Los Ángeles serán dirigidos sólo y nada más que por Gerardo "Tata" Martino.

Yon de Luisa aclaró el tema, ya que se pensaba que el primer juego contra los canaleros, Jaime Lozano, técnico de la Olímpica estaría al mando, llevando al equipo Sub 24 como base, más sus tres refuerzos: Memo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín y contra los africanos, iría la Mayor.

Quizá por compromisos comerciales, el "Tata" estará al frente de los dos equipos, aunque los jugadores cambiarán.

"Sabíamos desde un inicio que el trabajo de la Mayor sería muy complicado este verano. La olímpica y los tres refuerzos son jugadores de la Mayor, ya que no son Sub 23, sino Sub 24 también en su mayoría. Debíamos preparar dos Selecciones mayores, una en Copa Oro y otra en Olímpicos, así que para el juego del día 30 será el técnico el 'Tata' y para el 3, también será".

Finalmente, De Luisa indicó que la no convocatoria de Javier Hernández, goleador histórico de la Selección Mexicana y que es líder de goleo en la MLS con Los Ángeles Galaxy, "son responsabilidad absoluta del señor Gerardo Martino, y avaladas por el señor Gerardo Torrado (Director General Deportivo) y un servido. El señor Martino tiene todo nuestro apoyo en ese respecto".