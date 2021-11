Taylor anota 5 veces; Colts vencen 41-15 a Bills

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Los Colts de Indianápolis y el entrenador en jefe Rank Reich descubrieron una solución rápida para solucionar sus problemas al tener que defender ventajas en el cuarto periodo: seguirle entregando el balón a Jonathan Taylor.

El running back de segundo año fijó un récord de la franquicia con cinco anotaciones y quedó como líder de la NFL en yardas por acarreo y touchdowns, con lo que los Colts arrasaron de visita 41-15 a los Bills de Buffalo.

"Cuando J.T. enciende sus cohetes, se escapa", dijo el tight end Mo Alie-Cox sobre Taylor, quien anotó en acarreos de una, dos, tres y 10 yardas y en una recepción de 23 yardas. "Como en la jugada en la línea de gol, en la que estoy bloqueando y al voltear la cabeza solo lo vi volar como si fuera un superhéroe".

Taylor anotó tres veces en el primer tiempo, incluyendo un pase atrapado de 23 yardas.

El running back se convirtió en el primer jugador de la NFL con cinco touchdowns desde que Alvin Kamara (Nueva Orleáns) sumó seis anotaciones en una victoria 52-33 sobre Minnesota en el pasado día de Navidad.

Los Bills (6-4) cedieron el liderato del Este de la Conferencia Americana, rezagándose medio juego detrás de Nueva Inglaterra. Los Bills se toparán dos veces contra los Patriots en las próximas cinco semanas.

Taylor cerró la jornada con un tope personal de 185 yardas en acarreos y cuatro touchdowns. Suma 1.122 yardas por tierra esta campaña tras iniciar la jornada empatado por el liderato de la liga con el lesionado Derrick Henry (Tennessee). También acumula 14 touchdowns y quedó por delante de James Conner (Arizona), quien inició el día con 12.

Los Colts (6-5) han ganado cinco de sus últimos seis partidos y Taylor ayudó a mitigar las dudas de un equipo que ha dejado escapar ventajas en el último periodo en tres partidos de la temporada.

"Significó mucho. Es decir, es algo que vamos a tener que hacer si queremos llegar a donde queremos al final de la campaña", dijo Taylor. "Tendremos que ser capaces de definir los partidos en el último cuarto, tendremos que poner muchos puntos en el marcador".

Los Bills se hicieron daño con sus errores, cuatro balones perdidos, que en los tres primeros los Colts sacaron tres anotaciones.

"Somos un muy buen equipo cuando no nos damos balazos en el pie. Lo que mostramos en el campo, no es lo que somos en realidad", señaló Josh Allen, quarterback de los Bills, quien lanzó dos pases de anotación a Stefon Diggs, y dos intercepciones. "Tenemos que hacer un mucho mejor trabajo en todos los frentes. No hay que darle la vuelta, pero al mismo tiempo, no es momento de entrar en pánico".