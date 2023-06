"Tecatito" Corona con posibilidades de abandonar al Sevilla

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- Jesús "Tecatito" Corona no vivió su mejor temporada con el Sevilla, el mexicano apenas logró tener minutos ante una fractura de peroné.

Una situación que, además de dejarlo varios meses en recuperación, le costó la confianza de los directivos, quienes por una buena oferta pensarían en dejar ir al atacante.

Ante ello, Matías Bunge, agente del "Tecatito", no cerró la puerta de una salida pronto, asegurando que la prioridad sería el futbol Italiano.

"A 'Tecatito' siempre le ha gustado la Serie A, de hecho, hace dos años el Milan se interesó por él, pero lamentablemente el Porto no aceptó la oferta que le hizo", explicó Bunge en entrevista con Sport Italia.

Corona tiene contrato con el equipo español hasta el 30 de junio de 2025, y al momento únicamente ha tenido el acercamiento del Mallorca de Javier Aguirre.