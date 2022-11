"Tecatito" Corona, descartado para el Mundial Qatar 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Jesús Manuel "Tecatito" Corona no será considerado para la justa mundialista de Qatar 2022. El jugador del Sevilla no ha culminado el proceso de recuperación posoperatorio.

La Dirección de Selecciones Nacionales informó, tras la comunicación pertinente entre Gerardo Martino y Jesús Manuel Corona, que el jugador no podrá ser integrado a la concentración del Tricolor, rumbo a la Copa del Mundo.

Esto, debido a que no se ha completado su proceso de recuperación, tras la lesión sufrida en agosto de este año.