"Tecatito" Corona no jugará el Mundial: DT de Sevilla

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Jesús Manuel Corona ha sido tema de controversia en las últimas semanas, el Sevilla no ha querido que el "Tecatito" deje la concentración del equipo y reporte con la Selección Mexicana que se prepara para Qatar 2022.

Esto no le ha gustado a la gente de la FMF, pero el Sevilla tiene el reglamento a su favor, Jorge Sampaoli, no ve al jugador mexicano actuando en Qatar, porque los tiempos médicos, no dan.

"'Tecatito' va progresando día a día. Su fecha de alta para que vuelva a entrenar progresivamente con el equipo creo que es el 1 o el 2 de diciembre. No veo, por el informe médico, que él pueda tener esa posibilidad (de jugar la Copa del Mundo). A lo mejor con lo que dicen los médicos, si la evolución es buena, porque él ha tenido una lesión muy grave, adelantarla sería peligroso, pero no sé".

"Tecatito" Corona es esperado por Gerardo Martino en Girona, a más tardar el 14 de noviembre, pero... "Sé que al jugador le gustaría estar en el Mundial con su selección y que al grupo de jugadores mexicanos también le gustaría que él estuviera, pero yo no lo puedo decir. La responsabilidad es del médico, que es el que va a decir si puede o no", finalizó.