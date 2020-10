Técnico del Atlas amenaza a sus jugadores

Diego Cocca, técnico del Atlas, se fue decepcionado de lo que ofreció su equipo en el Clásico Tapatío y lanzó una amenaza: Quien rinda bienvenido y quien no, ya no estarán aquí.

Después de perder un Clásico, el vestuario de los Rojinegros está dolido: "Aquí lo importante es levantar a los jugadores que están comprometidos con el equipo, con los que nosotros estemos comprometidos que están con el cuerpo técnico, con la directiva, seguirán en el equipo. Queremos encontrar al equipo que va a poner al Atlas donde se merece y no es el que se vio en el primer tiempo.

Hay jugadores que parece que sí, y otros que no. Vamos a poner las cosas bien claras".

Empieza a sacar conclusiones: "Uno cuando llega no conoce al equipo, mejoramos, hubo esfuerzo, están motivados, están bien, contentos, no les falta nada, ahora es rendimiento y lo vamos a medir por el rendimiento y los que están para dar, pues vamos a apostar por ellos para que sigan".

Lo acepta, "me siento decepcionado en parte. Hay que darnos cuenta que... haber. Mi responsabilidad en el cuerpo técnico es hacer cambios para que el equipo mejore. Hicimos cambios y por ahí pudimos empatar el juego, pero no nos debemos de confundir, lo del primer tiempo no puede volver a pasar".

Ahora, el argentino quiere rearmar el plantel: "Yo no pedí a estos jugadores, y la directiva está de acuerdo conmigo. La plática después del juego fue clara, todos lo tienen claro, quienes rindan seguirán y quienes no, no seguirán".

Jugársela con los canteranos, no es opción: "A ellos no les podemos pedir que resuelvan esta situación, Tiene mucha calidad, pero no experiencia. Hay que traer quienes asuman la responsabilidad y los canteranos nos ayudarán. Hoy no encontramos a los que nos ayuden a tener categoría".