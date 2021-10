Técnico del Napoli da por terminado el escándalo con Lozano

En los últimos día Hirving "Chucky" Lozano ha estado en el ojo del huracán después de ser exhibido en el partido del Napoli ante el Torino en el que salió molesto del terreno de juego y se dirigió directamente a los vestidores.

Esto no fue bien visto por algunos en el equipo, entre ellos el técnico Luciano Spalletti, quien manifestó después que la relación con el mexicano está en buenos términos y se exageró con la situación en el último duelo de la Serie A.

"Se está exagerando un poco. Hasta ese momento necesitábamos llevar un resultado a casa y él era el protagonista absoluto. Luego hay cinco sustituciones y empezaron a lanzar balones altos en el área que no llegaban antes. En ese momento necesitaba jugadores capaces de hacer esos contrastes", declaró.

El estratega italiano aceptó que fue la calentura del "Chucky" por haber salido del partido con apenas 30 minutos jugados, pero después todo quedó en el olvido, "Lo quité a un minuto del final, estaba decepcionado al principio, pero hay que ver las reacciones en los últimos entrenamientos para entender que ahora todo está bien", aceptó Spalletti.

Por último, destacó que su labor es tener buenos resultados del Napoli, por lo que está en sus manos hacer cambios que considere benéficos para el equipo.

"El objetivo es ganar partidos y si lo logramos, significa que trabajamos bien. En mi rol no dice que no pueda reemplazar a quien acababa de poner. Luego iré y se lo explicaré a él después", finalizó.