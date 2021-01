Tendrá Solari su 1ra. prueba importante

México.- Este sábado por fin Santiago Solari podrá estar en la banca del América en la Liga MX, y tendrá que medirse ante un experimentado técnico rival, como lo es Javier Aguirre, en el Estadio BBVA en Nuevo León. La disputa entre Las Águilas y los Rayados será el 16 de enero a las 21:06 horas.

Aunque en el primer partido del torneo el argentino dirigió desde el palco con el apoyo de su auxiliar Gilberto Adame en la banca, ahora consiguió un permiso provisional para trabajar en México durante los próximos seis meses mientras se tramita su visa de trabajo. Con ello, el estratega podrá dar las indicaciones directamente a ras de cancha, pero en frente tendrán a un cuadro que también tiene ánimos renovados como lo es Monterrey.

Sobre la victoria ante los potosinos de último minuto por 2-1, Adame aseguró que aunque consiguieron el resultado, rescatan la entrega para poder mejorar: "Estamos satisfechos por el resultado. Siempre hay cosas por mejorar, lo importante es la entrega, después de una racha sin victorias. Ahora nos viene para tranquilizarnos y mejorar la forma de juego" afirmó al finalizar el partido ante los potosinos.

Por su parte, Javier Aguirre se dijo molesto con el accionar de su cuadro frente al Atlas, pues consideró que pudieron jugar mejor pese a la victoria 2-0: "Los tres puntos fueron lo rescatable, el resultado; no funcionamos bien, no hicimos un buen partido. No estoy contento... Eso sí, fuimos un equipo ordenado, serio, no tengo nada que rechazarles a mis jugadores en ese sentido, pero debimos ser más atrevidos. A tal grado que ellos con diez hombres jugaron mejor que nosotros".

Para este duelo América ya podrá contar con Nicolás Benedetti, quien se recuperó tras una lesión la campaña anterior, así como el zaguero Emanuel Aguilera, quien también ya estará disponible. Por su parte el Monterrey no podrá contar con el atacante Vincent Janssen que había sido titular en el partido ante el Atlas, y es que el holandés se fracturó la mano derecha luego de una caída en los entrenamientos de esta semana.