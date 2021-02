Tengo que adaptarme al arbitraje de México, dice técnico del San Luis

Leonel Rocco, director técnico del Atlético de San Luis, aceptó la derrota ante el León, aunque dijo que el marcador fue más "abultado de lo que debería ser".

El uruguayo analizó el juego, "en el primer tiempo contuvimos a un gran equipo, por algo es el campeón, y en la parte complementaria nos convierten el segundo muy rápido pero estoy conforme con la entrega de los muchachos".

Lo único malo, fue el arbitraje, "esto me genera muchas dudas. Me estoy adaptando a ciertas decisiones que no comparto, pero el León ganó en muy buena ley".

Sobre los cambios que se vieron del juego que le ganaron a Chivas a este, dijo: "Todos los partidos son distintos. Chivas tiene una manera de jugar, León otra. Sí, con Guadalajara hicimos un gran partido y ahora fallamos al recuperar el balón, no estuvimos finos al buscar la velocidad que debemos tener, perdimos muchos balones en la salida. Ahora viene Tijuana, otro tipo de rival y debemos de prepararnos de la mejor manera".