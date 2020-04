Tenista Genie Bouchard acepta cita a ciegas por donación para lucha contra el Covid-19

La tenista canadiense Genie Bouchard, aceptó una cita a ciegas con un admirador a cambio de que éste done 2 mil 600 dólares para tratar de ayudar a los enfermeros de Covid-19.

La "operación" se hizo mediante un programa de variedades en Francia en donde la atractiva tenista dijo que "también me haces un bien a mí, porque es claro que necesito a alguien".

Lo único que Bouchard le pidió a su cita es que lleve papel higiénico porque sólo le quedaba un rollo en su casa, imagen que subió a sus redes sociales. El enamorado le puso un reto a la francesa de pedir comida a restaurantes con un falso acento, donaría mil dólares más.

No es la primera vez que Genie Bouchard hace una cita de esta manera. En el 2017 salió con un aficionado que conoció vía Twitter, apostando una salida a que los New England Patriots le darían la vuelta a los Atlanta Falcons en el Super Bowl LI.

La tenista perdió y salió con el desconocido. La historia se planea llevar a la pantalla grande.