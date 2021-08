Tenista Naomi Osaka quiere ayudar a Haití, el país de padre

MASON, Ohio, EE.UU. (AP) — Además de donar dinero del premio a las acciones de ayuda para Haití después del devastador sismo en ese país, la tenista japonesa Naomi Osaka dijo que tiene pensado hacer más.

“Me parece de verdad que no estoy haciendo mucho”, aseguró el lunes la jugadora. “Estoy intentando averiguar qué puedo hacer. Lo del dinero del premio fue lo primero que se me ocurrió que podía hacer y que crearía conciencia. Creo que por esa razón lo anuncié”.

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió el sábado a Haití, donde los muertos podrían ascender a 1.400.

El sábado en la noche, Osaka publicó en Twitter su decisión de donar el dinero del premio que le corresponda en el torneo de Ohio, que sirve de preparación para el Abierto de Estados Unidos.

Osaka, cuyo padre es haitiano y su madre japonesa, avanzó de manera automática en la primera ronda en Cincinnati. Jugará contra la ganadora del enfrentamiento del martes entre la estadounidense Coco Gauff y la taiwanesa Hsieh Su-Wei, que se clasificó al torneo.

Al preguntarle sobre Haití en la conferencia de prensa del lunes, Osaka se puso sensible y se retiró algunos minutos para después volver y responder más preguntas.

Haití también resiente las secuelas del asesinato el mes pasado del presidente Jovenel Moise y ahora los efectos de una tormenta tropical que complica las acciones de recuperación tras el terremoto.

“Es realmente aterrador”, admitió Osaka. “Veo las noticias todos los días y honestamente el sismo sucedió cerca de la escuela de mis padres, entonces honestamente no sé cómo están las cosas allí y aún no he visto imágenes o videos”.

Osaka, segunda en la clasificación mundial, ganó su segundo Abierto de Australia este año, pero se retiró del Abierto de Francia y de Wimbledon por motivos de salud mental.