Termina la fiesta en Cruz Azul; La Máquina rescató empate en Tijuana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Se terminó la "fiesta" en Cruz Azul. Al final de una semana en la que asaltaron a Jesús Corona, el "Cata" Domínguez fue retirado de la convocatoria por organizar una fiesta haciendo apología al narcotráfico, los cementeros rescataron un empate en los últimos diez minutos en su visita a los Xolos de Tijuana.

Quien no pudo ver el partido por no ser transmitido en televisión abierta, y ni siquiera en sistema de paga tradicional, no se perdió nada. El primer tiempo fue soporífero. A falta de 10 minutos para el final de los primeros 45 llegaron las emociones. Dos cabezazos dentro del área local fueron salvados en la línea por Víctor Guzmán y Antonio Rodríguez y eso fue lo único interesante que propuso la Máquina.

Al minuto 42, el árbitro Daniel Quintero cobró penalti a favor de Tijuana por una infracción de Ignacio Rivero sobre Fernando Valenzuela, y el argentino Lisandro López (46´) lo intercambió por gol con un disparo suave al costado izquierdo de la portería custodiada por Jesús Corona.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Raúl Gutiérrez se lanzó al frente en búsqueda del empate y le dio una cucharada de su propia medicina al local.

Cuando parecía que la mordida del Xolo había sido letal, Carlos Rodríguez (83') recibió una asistencia de Rodrigo Huescas en el centro del área y de primera intención cruzó el disparo que se clavó en el costado derecho del arco custodiado por "Toño" Rodríguez. Finalmente, el gol del joven mexicano empató el partido y puso tablas al marcador final.

Cruz Azul no contó con los argentinos Ramiro Carrera y Augusto Lotti por no estar registrados en la Liga MX y Uriel Antuna no realizó el viaje a Tijuana por resolver su negociación con el Panathinaikos de Grecia.