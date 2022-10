Thibaut Courtois y la crítica al Balón de Oro

A-AA+

El portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, recibió esta tarde el Trofeo Yashin que lo declara el mejor portero del mundo, en la ceremonia del Balón de Oro en París. De hecho, fue nominado al premio que terminó ganando su compañero Karim Benzema, pero la votación lo dejó en el séptimo lugar, lo que derivó en críticas de Thibu a la organización.

"Después de un año en el que ganas la Champions, ganas LaLiga, juegas la final y tu equipo gana gracias a tus paradas y terminas séptimo... significa mucho. Las votaciones no tiran para los porteros" sentenció el arquero.

"En el top 10 no hay defensas, así que es un poco difícil... Por lo menos han inventado el trofeo al mejor portero. Cada año los porteros son más importantes en los equipos, hay que jugar desde atrás, hacer las paradas. Ojalá algún año lleguemos a ganarlo", agregó.

Eso si, Courtois no quiso quitarle ningún mérito al delantero francés del conjunto merengue. Sin embargo, cree que jamás podrá ganar el Balón de Oro. "Lo veo imposible pero a ver, Karim lo merece" declaró.

El guardameta del equipo de la capital española fue clave en toda la fase final de la Champions League que el Real Madrid termina ganando frente al Liverpool.