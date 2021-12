Thiem, baja para la Copa ATP y Sydney y duda para el Abierto de Australia

El austríaco Dominik Thiem anunció su baja para la Copa ATP y el torneo de Sydney a causa de un resfriado y dejó en el aire su presencia en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, que decidirá a finales de diciembre.

El tenista de 28 años, que lleva seis meses sin competir en el circuito a causa de una lesión en la muñeca, alarga su período de baja. Thiem tenía inicialmente previsto reaparecer en el torneo de exhibición de Abu Dabi al que al final renunció.

Ahora, a través de un comunicado publicado en las redes sociales, el austríaco hizo oficial su ausencia en el inicio de la nueva temporada a causa de un resfriado que contrajo en Dubai, donde efectúa su pretemporada. Thiem, que tenía previsto viajar a Australia directamente, regresará a Austria para determinar su puesta en marcha competitiva.

"Después de hablar con mi equipo hemos decidido regresar a Austria en lugar de volar directamente a Australia. Lamentablemente me resfrié, aunque di negativo en las pruebas de la Covid 19, mientras estaba en Dubai y no pude entrenar la semana pasada. No estaré en las condiciones físicas necesarias para disputar la ATP Cup y en el torneo de Sydney. Después de no competir durante los últimos seis meses, no puedo correr el riesgo de volver demasiado pronto y volver a lesionarme", señaló en su comunicado Thiem.

"El tiempo que pasé en Dubai fue genial. Pude aumentar la intensidad y el nivel de entrenamientos y mi muñeca está casi al cien por cien. Mi objetivo sigue siendo disputar el Abierto de Australia pero tomaremos la decisión a finales de diciembre", añadió el austríaco.

Dominik Thiem ocupa actualmente el puesto decimoquinto del circuito. El ganador del Abierto de Estados Unidos del 2020, que este curso tiene su mejor registro en las semifinales del Masters 1000 de Madrid donde perdió con Alexander Zverev, disputó su último torneo en Mallorca, el pasado mes de junio, donde acentuó su lesión en la muñeca derecha de la que se ha recuperado.