Thomas Tuchel seguirá al frente de Inglaterra

Por El Universal

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Thomas Tuchel seguirá al frente de Inglaterra

LONDRES.- La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) anunció que el DT alemán Thomas Tuchel renovó su contrato como entrenador de la selección de los "Tres Leones" hasta el final de la Eurocopa 2028.

El nuevo acuerdo extiende el contrato inicial de 18 meses que Tuchel firmó al asumir como DT de Inglaterra en enero de 2025 y lo mantiene en su cargo incluso después del Mundial previste este año en Estados Unidos, Canadá y México.

Tuchel, de 52 años, destacó como "una oportunidad irrepetible" la decisión de la FA, que busca consolidar el proyecto técnico de cara a la Eurocopa 2028 que Inglaterra organizará con Gales, Escocia e Irlanda.

"Estoy muy feliz y orgulloso de extender mi contrato con Inglaterra. No es ningún secreto que he disfrutado cada minuto trabajando con mis jugadores y mi cuerpo técnico. Estoy deseando llevarlos al Mundial: es una oportunidad increíble y haremos todo lo posible para que el país se sienta orgulloso", aseguró Tuchel.

El DT alemán también destacó el respaldo recibido de la dirección de la FA y de los simpatizantes: "He recibido tanto apoyo de Mark Bullingham y de todos mis compañeros de la FA, así como de la afición de todos los lugares donde hemos estado, que no dudé cuando me pidieron que continuara en este trabajo soñado", remarcó.

"La Eurocopa 2028 será un torneo realmente especial. Como entrenador, no hay nada más deseable que competir con los mejores en el máximo escenario posible", completó Tuchel.

