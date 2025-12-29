Thunder rompe racha de derrotas

OKLAHOMA CITY.- Chet Holmgren anotó 29 puntos y capturó nueve rebotes, y el Thunder de Oklahoma City se despegó en la segunda mitad para lograr una victoria de 129-104 sobre los 76ers de Filadelfia el domingo, poniendo fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Holmgren encestó 12 de 17 tiros, incluyendo dos de cuatro desde la línea de tres puntos, para Oklahoma City (27-5), que venía de descalabros seguidos ante los Spurs de San Antonio.

El Thunder lanzó 50 de 87 (57%).

Shai Gilgeous-Alexander sumó 27 unidades, cinco asistencias y dos robos, y Jalen Williams añadió 14 tantos y seis asistencias para el Thunder, líder de la NBA (27-5).

Gilgeous-Alexander encestó diez de 13 tiros de campo y lanzó siete de nueve desde la línea antes de descansar en el último cuarto. Anotó al menos 20 puntos por 103er juego consecutivo.

Tyrese Maxey anotó 28 puntos, Quentin Grimes tuvo 13 y el exestrella de Oklahoma City, Paul George, añadió 12 para Filadelfia (16-14), que jugó sin el titular lesionado Joel Embiid (tobillo). Filadelfia cometió 23 pérdidas de balón que llevaron a 31 puntos de Oklahoma City.

George recibió una cálida bienvenida del público de Oklahoma City. Su traspaso en 2019 a los Clippers ayudó a formar al Thunder campeón de la NBA, que recibió a Gilgeous-Alexander y más tarde a Williams en el acuerdo.

El Thunder encestó sus primeros nueve tiros de campo, pero Maxey ayudó a los 76ers a mantenerse cerca con 23 puntos en la primera mitad. Su triple con 1:42 por jugar en el segundo cuarto le dio a Filadelfia una ventaja de 61-59. Pero el tiro de 13 pies de Gilgeous-Alexander con 36,2 segundos restantes le dio a Oklahoma City una ventaja de 64-62 al descanso.