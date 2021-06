Tiafoe sorprende y elimina a Tsitsipas en primera ronda de Wimbledon

El griego Stefanos Tsitsipas, número 4 del mundo y finalista en Roland Garros, fue eliminado este lunes en primera ronda de Wimbledon por el estadounidense Frances Tiafoe (57º) 6-4, 6-4, 6-3.

A sus 22 años, Tsitsipas se despidió por tercera vez en cuatro participaciones en primera ronda del Grand Slam sobre hierba, mientras que en 2018 alcanzó los octavos de final.

Tiafoe se enfrentará en 2ª ronda al ganador del duelo entre el canadiense Vasek Pospisil (65º) y el español Roberto Carballés (100º).

"Es para jugar así contra los mejores del mundo que me entreno todos los días", se congratuló Tiafoe.

El estadounidense de 23 años nunca había derrotado a un jugador del top-5 en sus once intentos anteriores. "Aún estoy lejos de lo que quiero lograr", añadió ante el público de la pista N.1 que tuvo a su favor durante el partido.

Tiafoe no llegó a superar la tercera ronda en Wimbledon en sus tres participaciones en el Grand Slam inglés. Su mejor resultado por el momento son los cuartos de final que alcanzó en Australia en 2019.