Ticketmaster vuelve a desatar el caos, ahora con el Pumas vs Chivas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- A unas cuantas horas de que los Pumas y el Guadalajara se enfrenten en el estadio Olímpico Universitario, los boletos vuelven a ser un problema.

En redes sociales, varios aficionados se quejan de que en los centros Ticketmaster ha sido imposible imprimir sus entradas para el juego de este sábado por la noche en Ciudad Universitaria, pese a que la plataforma les dio como única opción esa.

La principal queja estriba en que son pocos los centros Ticketmaster habilitados para imprimir boletos para el juego entre los Pumas y el Guadalajara, las filas son muy largas y al final no alcanzaron a ser atendidos.

La modalidad que estaba habilitada era la de "Will Call", que significa tener que acudir a algún centro autorizado Ticketmaster para que se impriman los boletos; sin embargo, muchos aficionados solicitaron que fueran cambiados a la modalidad "Ticket Fast", que estriba en recibirlos en un archivo PDF para poder imprimirlos, pero a muy pocos se les aceptó.

La empresa no se ha pronunciado al respecto.

Los Pumas y el Guadalajara se enfrentan este sábado por la noche (21:05 horas), en partido correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2023