¿Tiene salvación el Ascenso MX?

José Antonio García, quiera fuera presidente del Atlante y uno de los principales creadores de la Primera "A", antecedente inmediato del Ascenso MX, espera que esta Liga no desaparezca, pues sería el fin de muchos equipos de tradición, entre éstos los mismos Potros de Hierro.

Señala que sería hora de que la Federación Mexicana de Futbol abra sus arcas y apoye a estos clubes para que sea una Liga de Desarrollo, pero con ascenso, y no se dejara desamparado a tanto jugador veterano, aunque todo indica que lo que verdaderamente se busca es evitar el descenso durante cinco años.

De hecho, es posible que el nuevo circuito ya no sea conocido como Liga de Desarrollo, sino Liga de Expansión, con la promesa de que —tras un lustro— se vuelvan a abrir opciones para ascender, situación por la que clubes como Dorados de Sinaloa o Cimarrones cambiaron de última hora su voto este lunes, cuando se decidió cuál sería el futuro inmediato del circuito.

"Que haya apoyo de la FMF, porque la Selección Mexicana deja muy buenas utilidades, y de esta forma se salven plazas históricas, como Sinaloa, Tampico, Oaxaca, que ganó el primer torneo [del actual ciclo] y parece que se va a quedar en la orilla, y el mismo Atlante", dijo.

Es cuestión de que "haya cierto cabildeo y voluntad, y si no hay dinero de una parte, que se junten los interesados para seguir. Con lo que paga una televisora, unos 12 o 15 mdd, se arma un buen equipo".

Si no, los Potros de Hierro "deben ser los primeros invitados para la Primera División y que jueguen en el [estadio] Azulgrana, pero parece que regresar al Azteca está cerrado".

Espera que sea la forma en que los Potros tengan estabilidad económica y deportiva. "Ojalá esta gente piense en la historia del equipo y no porque esté un promotor atrás, que bueno... por algo la FIFA prohíbe a los promotores en los equipos. Sé que detrás de Manuel Velarde, quien es el presidente del club, y no tengo el gusto de conocerlo, está Greg Taylor, quien le arma el equipo a Santos, y otros clubes. Quizá la prioridad de este promotor no es el Atlante".