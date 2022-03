"¡Tienen a un inocente!"

QUERÉTARO, Qro., marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Uno de los 10 detenidos la noche de ayer lunes por la supuesta participación en los actos de violencia del estadio Corregidora es inocente, denuncian en redes sociales.

Indican que uno de ellos es Cuauhtémoc Galindo Cordero, quien el pasado 5 de marzo se habría encontrado trabajando en una boda y no en el estadio Corregidora como estaría suponiendo las autoridades:

"¡Hola! El día sábado 5 de marzo, me casé y contratamos a 6 meseros, 1 de ellos se llama Cuauhtémoc Galindo Cordero... (trabajó ) en un horario de 1:50 pm a 1:00 am", lee en el mensaje.

La usuaria señala que la mañana de este martes le confirmaron que Cuauhtémoc Galindo Cordero había sido detenido, durante los cateos realizados la noche del lunes para detener a los presuntos involucrados en las riñas de los aficionados entre Atlas y Gallos Blancos:

"El día de hoy me despierto con la fea noticia de que, anoche, lo fueron a sacar de su domicilio agrediéndolo y llevándolo a la Fiscalía... inculpadolo de lo que paso en el estadio, que tristeza ver la corrupción de nuestro país queriendo inculpar a gente inocente", señala.

"Quiero hacer viral esta noticia para poder ayudar a Cúatemoc y que realmente agarren a los culpables... Por favor ayúdenme a difundir esta información", finaliza la usuaria.

El perfil de Fer Galindo ya es "popular" en Facebook. Y el mensaje está acompañado con fotografías y videos donde aparecería Cuauhtémoc Galindo Cordero laborando como mesero en una boda, tal como relata la usuaria.

Tras realizar 21 cateos la noche de este lunes en diferentes municipios de Querétaro, fueron detenidos 10 presuntos implicados en la batalla campal entre aficionados de Gallos Blancos y Atlas, el pasado sábado en el estadio Corregidora.

Las autoridades dieron a conocer los nombres de 9 de los 10 detenidos: Jesús "N", José Alfredo "N", Iván "N", Jonathan Carlos "N", Víctor "N", Adrián "N", Juan Manuel "N", Eduardo "N" y Edgar Emmanuel "N". Sin embargo, en la fotografía oficial de los sujetos asegurados aparecen 10 personas, una de ellas se trataría de Cuauhtémoc Galindo Cordero.