Tiger Woods arrestado por conducir bajo efectos en Florida

AUGUSTA, Georgia, EE.UU. (AP) — Tiger Woods fue una parte importante de la conversación el lunes en el Masters sin siquiera estar en Augusta National. Su ausencia, derivada de su arresto bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, provocó cierto grado de críticas por parte de Jason Day.

Arresto y circunstancias del incidente

Las autoridades de Florida determinaron que Woods estaba incapacitado el 27 de marzo, cuando su Land Rover chocó contra un remolque y volcó de costado en una calle residencial. Le encontraron dos pastillas analgésicas en el bolsillo. Woods fue arrestado y encarcelado brevemente por negarse a someterse a una prueba de orina.

"Es un ser humano como todos los demás y tenemos dificultades", dijo Day. "Es lamentable. Lo único que no entiendo es que fue un poco egoísta de su parte conducir y poner también a otras personas en peligro".

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"Pero cuando eres el jugador que él fue y con la fuerza de voluntad que tiene, cree que puede hacer casi cualquier cosa", comentó Day. "Y probablemente por eso está conduciendo y un poco bajo los efectos".

Reacciones y contexto en el Masters

Este es el segundo año consecutivo que Woods se pierde el Masters, en circunstancias completamente distintas. Se rompió el tendón de Aquiles en marzo de 2025 y ni siquiera acudió a la cena del Masters Club para campeones.

Woods se declaró no culpable la semana pasada y luego solicitó —y le fue concedida— una moción para buscar tratamiento fuera del país.

"Fue mi héroe; es mi héroe. La razón por la que juego al golf es por este torneo y por Tiger. Es duro verlo pasar por lo que está pasando, y especialmente bajo el microscopio. Debe de ser difícil ser quien es y tener a todo el mundo mirando, como menospreciándolo", dijo Day, el australiano que llegó al número 1 del mundo hace una década.

"Algunas personas quieren que fracase. Algunas personas obviamente quieren que tenga éxito", añadió Day. "Para mí es muy difícil pasar por eso y verlo, y sé que ahora está recibiendo ayuda, lo cual es bueno. Solo espero que salga del otro lado y esté mejor".

Woods es cinco veces campeón del Masters. La última fue en 2019 para completar uno de los regresos más notables del golf. En los 14 años entre chaquetas verdes, se sometió a una cirugía reconstructiva de rodilla (2008) y a cuatro cirugías de espalda (2014-17), además de un arresto por tomar lo que dijo que fue una mala combinación de analgésicos cuando lo encontraron dormido al volante de su auto en marcha (2017).

Desde que ganó su último Masters, su pierna derecha y su tobillo quedaron destrozados en 2021 cuando su SUV, que iba a unos 137 km/h, pasó por encima de un separador central y se precipitó colina abajo en una carretera costera de Los Ángeles. También se sometió a una cirugía del tendón de Aquiles y a una séptima cirugía de espalda el año pasado.

Nick Faldo fue particularmente crítico con Woods en una entrevista con el Daily Telegraph de Gran Bretaña la semana pasada, cuando dijo: "Ahora mismo hay dos lados en esto. Hay un lado que es como... cuidemos de Tiger. Y luego también tiene que haber un lado de responsabilidad y rendición de cuentas".

"Olvídense del golf. No se supone que debamos estar en las calles con dos pastillas en el bolsillo", señaló Faldo. "La conclusión es que realmente creo que esto es un asunto serio y debería hacerse algo un poco más serio que mandarlo a una isla tropical y decir: ´Bienvenido de vuelta´, en tres o cuatro meses o lo que sea".

Phil Mickelson, tres veces campeón del Masters y subcampeón en 2023 a los 52 años, también se está saltando el Masters mientras atiende un asunto de salud familiar en casa. Es la primera vez desde 1994 que ni Woods ni Mickelson estuvieron en Augusta para el primer major del año.

Mickelson compite en la gira LIV y solo juega en un gran escenario cuatro veces al año, en los majors. Jacob Bridgeman, uno de los 22 debutantes en el Masters, no sabía que Mickelson no estaba jugando y es lo suficientemente joven en el golf como para haber disputado apenas dos majors con él el año pasado.

Woods es una parte enorme del Masters, no solo por los récords que destrozó en 1997 a los 21 años, sino recientemente por su trabajo durante la remodelación de un campo municipal de la ciudad conocido como "The Patch". También está abriendo un TGR Learning Lab en Augusta.

"Es una leyenda de este deporte, alguien a quien admiraba. Verlo ganar aquí en el 97 es, en cierto modo, la razón por la que empecé a interesarme por el golf", declaró Harris English. "Sé que va a superar esto. Tiene una gran batalla por delante. Es un luchador. Eso es lo que hace".