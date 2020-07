Tiger Woods y los mexicanos pasan corte con dificultades

Con muchas dificultades, los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, y Tiger Woods superaron el corte del Memorial Tournament.

Por fortuna para estos jugadores, el pase al fin de semana fue de tres golpes sobre par, la misma que Ancer y "El Tigre"; Charlie, avanzó con +2. Los estadounidenses Ryan Palmer y Tony Finau cerraron la segunda ronda con 135 golpes (-9), en el Muirfield Village Golf Club, aunque al acecho está el español Jon Rahm con -8.

Woods siguió en la competición debido a lo alto que estuvo el corte (+3), primera vez desde que se reinició la PGA Tour, que está por encima del par. Los anteriores cinco torneos dejaron los cortes por debajo del par comenzando por el Charles Schwab (-2), RBC (-4), Travelers (-4), Rocket Mortgage (-5) y Workday (-2).

"No estoy muy bien", reconoció Tiger, después de la caminata de 18 hoyos. "Hice tres putts en dos hoyos pronto. Cualquier impulso que iba a crear, lo suprimí temprano y sufrí el resto del día".

Woods, de 44 años de edad, empezó a sentir molestias en la espalda cuando estaba calentando antes de la ronda. "En estos días, me pasará en más ocasiones de las que no", avanzó.