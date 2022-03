Tigres define detalles para la seguridad del Clásico Regio

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- El próximo jueves habrá una segunda junta de seguridad entre directiva de Tigres y Monterrey, además de las fuerzas del orden, de cara al Clásico Regio que se disputará el próximo sábado en el estadio Universitario.

Mauricio Culebro, presidente del club felino, dijo que aunque espera que el juego sea un espectáculo limpio, que reúna a las familias, en la cancha quiere ver entrega al máximo. "Aún hay varias cosas que checar en cuestión de seguridad, el jueves entrante habrá junta para definir muchos detalles. Nuestro compromiso es brindar un espectáculo seguro, en combinación con las fuerzas de seguridad".

Culebro no confirmó si se permitirá que existan caravanas, ni qué pasará con el espacio que se tiene reservado para la porra visitante. "Hemos tenido un par de reuniones, en las que se anunciaron algunas medidas, la responsabilidad será nuestra dentro y fuera del estadio, junto con el municipio".

Sobre la zona de los visitantes, dijo que aunque aún no es seguro, "la ocupará afición de los Tigres". El dirigente felino dijo que por ahora hay que respetar las medidas que impuso la Liga MX, en cuestión a que las porras o barras visitantes, no viajen cuando el equipo esté de visita. "La porra de Tigres siempre va a apoyar, pero hay que ir viendo qué pasa. La Liga MX tiene el control y nosotros apoyamos la decisión".