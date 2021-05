Tigres derrota de último minuto a Chivas en la final Femenil de ida

El juego de ida por la gran final de la Liga MX Femenil parecía terminar empatado a un gol, pero en los últimos instantes vinieron las emociones y Tigres le ganó al Guadalajara 1-2. A los 90', se marcó un penalti a favor de las Chivas, Carolina Jaramillo pudo ser la heroína, pero mandó su disparo al larguero. Y a los 94', en la última jugada del partido, Tigres se llevó la victoria con un tanto de Alejandra Espinoza, un remate con la cabeza después de una serie de centros.

Así que las norteñas se van con ventaja, no definitiva, pero ventaja al final. Fue un partido de un solo lado, donde si la justicia mandara, las norteñas se debieron de ir con la maleta llena de goles, pero entre las fallas, las intervenciones de la defensa tapatía, y los errores arbitrales, todo se vino al traste.

Tigres fue el mandón, el bombardeo a la portería de Blanca Félix inició de manera temprana y se concretó con un golazo de Stephany Mayor, que arrastró a la defensa de Chivas para marcar el primero del juego (13'). Pero el marcador se quedó corto, el segundo gol no llegaba y cuando este apareció en el inicio de la segunda parte, fue mal anulado por un supuesto fuera de lugar.

Y con lo caprichoso que es el futbol, todo se volteó. En la siguiente jugada vino un despeje de la portera tapatía, el balón pasó la media cancha, botó y le quedó a Anette Vázquez quien lo llevó hasta las narices de Ofelia Solís para definir por abajo.

A partir de ese momento, el juego se cerró, las Chivas ya no quisieron arriesgar y Tigres no encontró la fórmula para llegar con verdadero peligro. En el último minuto, se marcó un penalti a favor de las Chivas, Jaramillo lo desperdició y en la siguiente jugada Ale Espinoza le dio la ventaja a las regias.