"Tigres, doce Liguillas seguidas", presume Ricardo Ferretti

Ricardo Ferretti fue a la conferencia de prensa pero como siempre se mantuvo impávido, pero sólo hasta el final. Justo cuando Julián Quiñones se despedía, el Tuca se levantó para gritar ante la computadora: "Felicidades Tigres, porque clasificamos a 12 Liguillas seguidas".

A todos dejó impávidos: "No más para acordarnos, tantito, tantito". Los felinos clasificaron de nueva cuenta a las finales, por doce torneos en forma consecutiva, y todas bajo el mando de Ferretti.

Julián Quiñones, está convencido de que el equipo norteño puede dar más, "en vez de decir en qué podemos mejorar, debemos de hacerlo en el campo". La Liga mexicana "es demasiado competitiva. Ya dimos el siguiente paso para ir en busca del siguiente paso que es el título".

Aceptó que ante Toluca: "No terminamos el partido de la mejor manera, teníamos uno menos, pero le metimos garra y corazón para que no nos metieran gol al final del juego. Hoy nos mostramos muy concentrados".