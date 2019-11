Tigres femenil alcanza su quinta semifinal al vencer a Tijuana

Tigres de la UANL venció con global de 3-0 a Tijuana en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, celebrado en el Estadio Universitario, con lo que alcanzó la quinta semifinal en su historia.

Con goles de Lizbeth Ovalle al minuto 59, autogol de la zaguera fronteriza Leyla Zapata al 69 y de Katty Martínez al 81, Tigres continuó con los buenos resultados y avanzó una vez más a la semifinal.

Desde que dio inicio la Liga Femenil en el Apertura 2019, no hay semifinal en la que no hayan estado las universitarias, en cada una de las ediciones alcanzaron esta instancia y solo en el primer torneo no llegaron a la final.

En el primer tiempo, las Xolas comenzaron a replegarse, mientras las locales iban al frente, querían ganar el encuentro, pues en el primer capítulo empataron a cero y no lograron anotar como visitantes.

Las de la Universidad Autónoma de Nuevo León tuvieron un par de oportunidades de gol, pero no encontraron contundencia y ambos disparos dieron en el poste, por lo que se fueron al descanso 0-0.

En el segundo tiempo, las comandadas por Carla Rossi seguían con su estrategia, jugaban en propio terreno y esperaban un latigazo que les diera el gol del gane en la primera liguilla en su historia.

La táctica no estaba funcionando, Tigres no cedía y estaba contra las cuerdas, pues comenzó la cuenta cuando en un saque de banda por el lado derecho entró Ovalle y disparó desde fuera del área, para vencer a la arquera Itzel González, era el 1-0.

El cuadro fronterizo aun necesitaba un gol, pero no encontraban espacios y fue que Belen Cruz desbordó la pradera izquierda y metió el centro, para que la defensa Zapata desviara a propia portería, era el 2-0 y se acababan las esperanzas para la "jauría".

El cuadro regio terminó por apagar la ilusión de las de Tijuana de permanecer en liguilla cuando, en una descolgada, Ovalle condujo el esférico y mando un extraordinario pase para la goleadora estrella, Martínez, quien metió el zapatazo para concluir el marcador 3-0.

Con este resultado, Tigres, actual campeón, es el primer semifinalista del Apertura 2019 y permanece en su camino hacia el tercer título de la Liga Femenil y se perfila como amplio candidato para llevarse el bicampeonato.

Alineaciones

Tigres UANL.- Ofelia Solís, Greta Espinoza, Karen Luna, Selene Cortés (Natalia Villarreal, 84), Nancy Antonio, Liliana Mercado, Lizbeth Ovalle, Cristina Ferral, María Elizondo (Natalia Gómez Junco, 82), Katty Martínez (Sonia Vázquez, 90) y Belén Cruz. DT Roberto Medina.

Tijuana.- Itzel González, Britany Hernández (Mariana Munguía, 76), Jocelyn Orejel, Leyla Zapata, Yadira Toraya, Sheila Pulido (Rosa Aguiar, 53), Valentina Oviedo (Alondra Camargo, 76), Betzy Cuevas, Isabel Fonseca, Renae Cuellar e Inglis Hernández. DT Carla Rossi.