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Tigres listo para recibir a los Gallos Blancos

Por El Universal

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
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Tigres listo para recibir a los Gallos Blancos

México.- La Jornada 11 de la Liga MX llega a su final este domingo y uno de los 2 duelos que marcarán el cierre será el enfrentamiento entre Tigres y Querétaro, partido en el que los felinos buscarán sumar tres puntos importantes para escalar posiciones dentro de la tabla general.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en el Apertura 2025, cuando los regiomontanos se impusieron 2-0 como visitantes. En aquel compromiso, Juan Brunetta y Marcelo Flores fueron los encargados de marcar las anotaciones que le dieron el triunfo a los de la Sultana del Norte.

El conjunto universitario llega motivado tras imponerse 1-0 a Monterrey en el Clásico Regio, resultado que fortaleció su momento en el torneo. Además, nuevamente contará con la ventaja de jugar en casa, un factor que podría ser clave para continuar sumando.

Por su parte, Querétaro atraviesa un panorama más complicado. Los Gallos Blancos llegan tras una nueva derrota de 1-2 ante Club América, reflejando el difícil momento que atraviesa el equipo en el torneo.

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En la tabla general, Tigres se ubica en la sexta posición con 16 puntos, todavía con margen para seguir escalando lugares si mantiene el paso en las próximas jornadas. En contraste, Querétaro se encuentra en la penúltima posición con apenas seis unidades, por lo que necesita comenzar a sumar para salir del fondo de la clasificación.

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