Tigres sí representa a México, asegura Alejandro Rodríguez

El presidente de Tigres aceptó que el equipo representará a la Concacaf y a todo México en el siguiente Mundial de Clubes que se celebrará en Qatar.

Las declaraciones de los futbolistas de Tigres Nahuel Guzmán y Guido Pizarro causaron mucha polémica, el presidente del club, el Ingeniero Alejandro Rodríguez, declaró desde Qatar a los medios de comunicación que sí son representantes del futbol mexicano y de la región.

"Es un Mundial de Clubes. Vienen los representantes de cada una de las confederaciones, en el caso más cerca el Palmeiras de Conmebol y un equipo mexicano que nos llena de orgullo que sea Tigres es el representante de la Concacaf, eso para nosotros implica también el hecho de que estamos en cierta manera representando a todo México", comentó el ingeniero Rodríguez.

Además, solicitó el apoyo de los aficionados de México y también de la zona que abarca la Concacaf. "Nos gustaría que no solo los aficionados de Tigres nos apoyaran, sino que todos aquellos que no sean aficionados le echen la buena vibra al equipo mexicano que los representa en Concacaf".

Las buenas para Tigres comienzan a darse, ya que André-Pierre Gignac se declaró listo para poder enfrentar al Ulsan Hyundai de Corea el próximo jueves, mientras que Carlos González, en caso de avanzar en el torneo, estaría listo para enfrentar al Palmeiras.

"André ya está al cien por ciento, hoy Carlos entrenó con el preparador físico, es la última etapa, ya evolucionó su lesión y obviamente una de las reglas de oro de esta directiva es que no ponemos alineaciones, Ricardo Ferretti ya tiene a todo el personal completo", finalizó Alejandro Rodríguez.