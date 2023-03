Tigres visitará al Orlando City con una dura baja

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Tigres ya viajó a Orlando para su compromiso del partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions, aunque lo hizo sin un elemento importante: André-Pierre Gignac.

Gignac no realizó el viaje a Estados Unidos debido a que no está vacunado contra el Covid-19, un requisito para ingresar al país.

El equipo que dirige Marco Antonio "Chima" Ruiz se ve obligado a ganar a Orlando City, debido a que en el partido de ida empataron a cero, no pudieron aprovechar la ventaja de jugar en el Universitario.

Tigres partió a Estados Unidos tras realizar un último entrenamiento en su estadio.

La baja de Gignac puede ser fundamental porque en este torneo ha concretado 5 goles en 720 minutos jugados.