Tim Tebow firma con Jacksonville como ala cerrada

Después de un par de semanas de rumores sobre el regreso de Tim Tebow a la NFL, este jueves se confirmó que el exquarterback firmó con los Jaguars de Jacksonville, pero para jugar como ala cerrada.

El que alguna vez guió a los Broncos de Denver a los Playoffs, entrenará este mismo día con su nuevo equipo y atrapará los pases de Trevor Lawrence, la primera selección global en el último Draft.

Tebow se galardonado con el Trofeo Heisman cuando jugaba como pasador en la Universidad de Florida, entrenado por Urban Meyer, quien ahora es el head coach de Jacksonville. El zurdo estuvo por última vez en un campo de práctica de la NFL en 2015, cuando intentó y no pudo formar parte del roster de los Eagles. Antes de eso, estuvo con los Patriots y tampoco pudo ingresar al equipo.

"Quiero agradecer a los Jaguars por la oportunidad de competir y ser parte de este equipo. Sé que será un desafío, pero uno que acepto. Me dedico a tomar la dirección de nuestro staff de entrenadores y aprender de mis compañeros de equipo. Agradezco el apoyo de todos mientras me embarco en este nuevo viaje", dijo Tebow esta mañana, de acuerdo con el sitio de la NFL.

El también conocido como un cristiano devoto fue selección de primera ronda para Denver, donde estuvo un par de campañas y luego pasó a los Jets, pero no juega desde el 2012. Incluso intentó jugar para las Grandes Ligas, con los Mets de Nueva York.