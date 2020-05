"Título del América en 2013 está manchado", dice árbitro

Siete años después de la final del Clausura 2013, el árbitro Paul Delgadillo confesó que la famosa remontada del América ante Cruz Azul no debió darse.

Las Águilas en los últimos minutos de aquel juego igualaron el global a dos goles, pero el título está manchado porque el primer tanto, de Aquivaldo Mosquera, "no debió contar".

En entrevista para WRadio, quien fuera el árbitro de ese juego dijo que después de haber visto la jugada "ese gol no debió contar".

Siendo "justos, hay una falta del 'Maza' sobre Gerardo Flores en el primer gol del América, si hubiera existido el VAR quizá la decisión hubiera cambiado", confesó.

América empató el global, un autogol de Alejandro Castro propiciado por un remate del portero Moisés Muñoz y en penaltis le arrebataron el título a La Máquina.

En el "segundo gol siendo sinceros ni hay nada, pero en el primero sí, no hay nada que marcar en esa jugada".

Esa final es una de las más recordadas en los últimos años por el espíritu del América para reponerse de dos flores en contra jugando prácticamente toda la vuelta con un hombre menos.