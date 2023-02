TOCA Social, el proyecto por el que invertirán 100 mdd en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL). - El CEO de Ventura Entertainment Guido Benassini, y Alex Harman, presidente de TOCA Social son los encargados de traer a México un proyecto único en el mundo al rededor del futbol, la tecnología y la gastronomía. Con una inversión superior a los 100 millones de dólares, planean cambiar la industria del entretenimiento en el país de cara a la Copa del Mundo 2026.



¿DE QUÉ SE TRATA?

TOCA Football es una empresa líder en tecnología alrededor del futbol y acaba de sellar una alianza con Ventura Entertainment, una de las compañías más exitosas en el mundo del entretenimiento, la cual ya incursionó en el país con la creación de Topgolf.

El proyecto es construir 20 espacios para disfrutar de actividades y juegos relacionados al futbol en un espacio innovador y tecnológico, ambientado con mesas donde la gente se podrá reunir a comer y beber.

"Todo empezó en 2010 en el Mundial de Sudáfrica, ahí vi por primera vez a los aficionados mexicanos y me sorprendió su pasión por el deporte y fue la primera vez que vi a alguien más apasionado que los ingleses. Después empezamos una investigación con videos de gente de todo el mundo y desde México tuvimos muy buenas impresiones. Es un país con 125 millones de personas, una economía fantástica, todo nos pareció como caído del cielo para llevar el proyecto allá" aseguró Alex Harman.

Dicho concepto ya se aplicó por primera vez en 2021 en el mítico O2 Arena de Londres, en el cual recibieron más de 300 mil visitantes el primer año. De hecho, el capitán de la Selección de Inglaterra, Harry Kane, es uno de los embajadores de TOCA, y aunque no se atrevieron a dar un nombre, confesaron que ya están en conversaciones con leyendas del futbol mexicano para promover la llegada del negocio a México.

"Es el primer evento interactivo e inmersivo de futbol, diversión, tecnología y gastronomía. La idea es que vas con tus amigos o familia, se toman turnos para practicar juegos interactivos, y tienes un gabinete donde te sirven comida y bebidas. Los juegos son físicos, recibes la bola desde una máquina y pateas hacia una pantalla, ya que la pelota que pateas es parte de un juego digital. El punto de TOCA Social es que todos lo pueden hacer, es muy popular dentro de los fans de futbol, pero puede ser abierto a los que no le gustan también." agregó Alex.

"El futbol para nosotros es una religión, gran parte de la población es apasionada al deporte. Ventura es líder en entretenimiento en México, tenemos muchos conceptos que creemos que conocemos muy bien en el país, pero nunca tuvimos algo tan inusual y diferente, tan maravilloso como lo que Alex y su equipo hicieron en Londres. Sentimos que tiene toda la tecnología que nuestros visitantes buscan, pero tiene entretenimiento y sobre todo el futbol, esos tres elementos son irresistibles para hacerlo" expresó Guido Benassini.

"Tendremos el primero este año en Monterrey. Amamos Monterrey, es una gran ciudad, amamos la gente e iremos con todo por la gente regiomontana. La segunda TOCA Social será en Ciudad de México en 2024 y pensamos en tener 2 o 3 por año a partir de ahí. Queremos hacer 20 de estos espacios en 10 años" concluyó.