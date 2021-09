Todo lo que debes de saber de la Jornada 10 del Apertura 2021

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Jornada 10 del Apertura 2021 comienza este jueves 23 de septiembre, destaca el Clásico Nacional como el partido de la jornada.

PACHUCA vs NECAXA. Estuvieron parejos en la última docena de enfrentamientos en el historial de Liga MX con 3 victorias por lado y 6 empates. Necaxa se quedó con la última visita a Hidalgo por el Guardianes 2020: 0-1 (David Cabrera). La última victoria de los Tuzos frente a los Rayos en este escenario fue 6-2 en el Apertura 2018 cuando Víctor Guzmán anotó un póker de goles. Ambos clubes se encuentran fuera de la Reclasificación con 3 jornadas sin ganar. Pachuca sumó un punto de los últimos 9 posibles, mientras que Necaxa acumula 3 caídas en fila y no registró empates en el torneo (3PG-6PP).

PUEBLA vs CRUZ AZUL. Puebla cuenta con un invicto de 4 partidos ante Cruz Azul y se impuso por la mínima en el último enfrentamiento en el Azteca con un gol de Cristian Tabó. Igualaron en los últimos 3 cruces en el estadio Cuauhtémoc. La última victoria de La Máquina Cementera en este escenario fue en el Apertura 2013: 1-2 (Michael Orozco; Mariano Pavone y Joao Rojas). De acuerdo a las estadísticas de DataFactory, Bryan Angulo (Cruz Azul) reúne el mejor porcentaje de eficacia en disparos (60%).

TIJUANA vs MAZATLÁN. Cumplirán 3 cruces en Liga MX. Mazatlán obtuvo el 100% de los puntos en el historial contra Xolos: 1-0 (César Huerta) y 2-3 (Mauro Manotas y Fidel Martínez; Camilo Sanvezzo x2 y Michael Rangel), en los Torneos Guardianes 2020 y 2021. Tijuana y Mazatlán cuentan con las vallas más vencidas del campeonato (17 y 16 goles recibidos respectivamente). El equipo local dirigido por Robert Siboldi ocupa el último puesto del Torneo Apertura 2021 con 6 unidades. En tanto, el visitante lleva 7 partidos sin ganar (4PE-3PP).

ATLAS vs LEÓN. Llegarán a 30 partidos desde la creación de los torneos cortos. Jugaron 29 veces con 14 victorias de León, 8 de Atlas y 7 empates. La Fiera presenta un invicto de 6 juegos en el historial (4PG-2PE) y su delantero Emmanuel Gigliotti anotó 3 goles en los últimos 2 duelos. El último éxito del Rojinegro fue en el Apertura 2017: 0-3 (Juan Pablo Vigón, Matías Alustiza y Milton Caraglio). Julio Furch y Julián Quiñones marcaron el 80% de los goles Rojinegros en el torneo (4 tantos y 2 asistencias). Ángel Mena participó en el 38.5% de los festejos Panzas Verdes (4 goles y 1 asistencia).

TIGRES vs PUMAS. No se sacaron diferencias en los 2 duelos recientes: 1-1 (2020) y 0-0 (2021). Tigres lleva 5 partidos sin caer en el historial de Liga MX con 3 victorias y 2 empates (mantuvo la valla invicta en el 80%). El último éxito de Pumas fue en los Cuartos de Final del Apertura 2018 (3-1) en donde Carlos González, actual delantero del Club Tigres, aportó 1 gol y 1 asistencia para la UNAM. Su compañero André-Pierre Gignac anotó 13 goles en 15 juegos de Liga MX vs. Pumas UNAM (incluye hat-tricks en 2016 y 2020). Pumas UNAM atraviesa una racha de 5 partidos sin ganar de visitante (2PE-3PP).

AMÉRICA vs CHIVAS. Disputarán la edición 182 del "Clásico de Clásicos" en Liga MX (jugaron 63 veces en torneos cortos). América venció 3-0 a @Chivas en el último duelo por el Guardianes 2021 en donde Henry Martín participó de los 3 festejos (2 tantos y 1 asistencia). En tanto, Cristian Calderón fue el autor de los últimos 3 goles del Rebaño Sagrado en el Clásico Nacional: victorias 1-0 y 1-2 (Cuartos de Final del Guardianes 2020). Las Águilas consiguieron puntaje ideal de local en el Torneo Apertura 2021 (4PG), mientras que Chivas no conoce la derrota en condición de visitante (1PG-3PE). Estadística comparativa en el certamen actual.

TOLUCA vs ATLÉTICO DE SAN LUIS. Toluca se encuentra invicto en el historial de Liga MX con 2 victorias y 1 empate. Los Diablos Rojos sumaron el 100% de los puntos de local ante su próximo rival (3-1 y 3-2). Alexis Canelo es el máximo goleador Escarlata frente a los Rojiblancos con 3 anotaciones. Toluca encabeza la tabla de goleadores (17) en el Torneo Apertura 2021, mientras que Atlético de San Luis es el máximo anotador en condición de visitante (9). Germán Berterame (Atlético de San Luis) lidera la tabla de goleo (6) junto a Nicolás López de Tigres. En tanto, Rubens Sambueza (Toluca) es el mejor asistidor (5).

SANTOS vs MONTERREY. Absoluta paridad en el historial de Liga MX tras 61 duelos en torneos cortos con 19 victorias para cada uno y 23 empates. Santos acumula 5 encuentros sin caer (2PG-3PE) y se quedó con los últimos 2 cruces en Torreón (1-0 y 2-1). El último triunfo de Rayados fue en los Cuartos de Final del Apertura 2019 (5-2). Monterrey llega en el 3° puesto del Torneo Apertura 2021 con 2 victorias consecutivas. Sin embargo, no consiguió ganar de visitante (lleva 3 empates y 3 derrotas). Santos y Monterrey son los clubes con más infracciones recibidas en el campeonato.

APLAZADO. Cabe mencionar que el duelo entre Juárez vs Querétaro se disputará el viernes 8 de octubre de 2021.