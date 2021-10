Todo lo que debes saber de la Jornada 15 del Apertura 2021

Mazatlán no perdió en los 2 cruces anteriores en el historial vs. Querétaro (1PG-1PE). El cuadro de Sinaloa se impuso en el único duelo en su estadio: 3-0 (Fernando Aristeguieta, Camilo Sanvezzo y Nicolás Díaz), en el Guardianes 2021. Empataron en el primer cruce en Liga MX: 1-1 (Omar Islas; Mario Ozuna), en el Guardianes 2020. Mazatlán reúne el mejor porcentaje de efectividad en disparos (14%) del Apertura 2021 (celebra 1 gol cada 7.1 intentos), mientras que los Gallos Blancos registran un promedio de 1 tanto cada 20.1 remates (5%).

PUEBLA vs. LEÓN

Se repartieron los últimos 6 encuentros en Liga MX (4 victorias por lado). No hubo empates en los últimos 10 enfrentamientos en el historial con 6 triunfos de León y 4 de Puebla (última igualdad: 2-2 en el Apertura 2016). El ecuatoriano Ángel Mena (León) anotó en 5 de los últimos 6 duelos contra la Franja. Los poblanos ganaron en 3 de las últimas 4 presentaciones y se ilusionan con los Cuartos de Final. Los Esmeraldas se quedaron en el séptimo lugar con 19 puntos. Elías Hernández estuvo presente en el marcador en las 3 victorias de la Fiera como visitante.

CF MONTERREY vs. NECAXA

Igualaron en los 3 últimos partidos en Liga MX: 2-2, 1-1 y 1-1 (CF Monterrey anotó el primer gol en cada uno de los duelos). Rayados cuenta con un invicto de 5 juegos en el historial con 2 victorias y 3 empates. La última victoria de Necaxa fue en el Apertura 2019: 0-2 (Jesús Angulo x2). La Pandilla perdió en sus últimos 3 compromisos en el Apertura 2021 y no encadena 4 derrotas al hilo desde el Clausura 2017. El once de Pablo Guede, obligado a ganar para seguir con chances de entrar a la Reclasificación, acumula 5 jornadas sin triunfos en condición de visitante (2PE-3PP).

AMÉRICA vs. TIGRES UANL

Jugaron 60 encuentros en los torneos cortos de Liga MX. América lleva 4 triunfos consecutivos en el historial (2-4, 1-0, 3-1 y 1-3). Sebastián Córdova (Club América) participó en los últimos 3 tantos contra los regiomontanos en el Azteca (2 goles y 1 asistencia). André Gignac de Tigres anotó 11 goles en 20 juegos contra las Águilas: 2015 (1), 2016 (4), 2017 (1), 2018 (2), 2019 (2) y 2020 (1). Las Águilas continúan imparables en la cima del Apertura 2021 con 31 puntos y con el empate o una combinación de resultados aseguraría la plaza en los Cuartos de Final. Los Felinos lideran las tablas de anotaciones (21), disparos (197) y asistencias (16).

CHIVAS vs. CRUZ AZUL

Cruz Azul se quedó con los últimos 3 duelos contra CD Guadalajara (1-2, 0-2 y 1-0). El uruguayo Jonathan Rodríguez (Cruz Azul) anotó en los últimos 4 juegos ante el Rebaño Sagrado (5 goles). Chivas ganó en 2 de los 10 cruces recientes en el historial de Liga MX: 3-2 (Apertura 2016) y 0-1 (Clausura 2019). El campeón defensor lleva 5 partidos sin perder con 2 victorias y 3 empates. César Huerta (Chivas) con 20 años y 7 meses, y Santiago Giménez (Cruz Azul) con 20 años y 3 meses, son los goleadores más jóvenes que presenta el Apertura 2021.

PUMAS UNAM vs. TIJUANA

Cumplirán 20 duelos en la máxima categoría. Pumas lleva 2 encuentros sin caer ni recibir goles ante Tijuana (1-0 y 3-0). A su vez, se quedó con la valla invicta en los últimos 2 enfrentamientos en el estadio Olímpico: 1-0 (2019) y 3-0 (2020). A pesar de ello, Xolos se impone en el historial con 8 victorias, 5 empates y 6 caídas. Ocupan los últimos puestos en la tabla de posiciones. Los Universitarios (17°) son el equipo con menos goles en condición de local (4). Por su parte, los Fronterizos (18°) cuentan con el arco más vencido de visitante (12 goles recibidos).

ATLÉTICO DE SAN LUIS vs. ATLAS

Están empatados tras 3 cruces en Liga MX con 1 triunfo por lado y 1 igualdad. Atlas abrió el marcador en estos enfrentamientos contra Atlético de San Luis. Repartieron puntos en el único cruce en el estadio Alfonso Lastras Ramírez: 1-1 (Mauro Quiroga; Javier Correa), en el Guardianes 2020. Julián Quiñones (Atlas) encabeza la tabla de situaciones de gol en el Torneo Apertura 2021 (48). Los Rojinegros lideran el listado de remates al arco (93). Por su parte, el Rojiblanco es el conjunto con menos disparos recibidos (118) en el certamen actual (62 tiros al arco).

SANTOS LAGUNA vs. TOLUCA

Santos lleva 4 encuentros sin caer (3PG-1PE). A su vez, los Guerreros no perdieron en los últimos 4 juegos en Torreón (0-0, 2-1, 4-0 y 3-1). La última victoria de Toluca fue en los Cuartos de Final del Clausura 2017: 1-4 (Jonathan Rodríguez; Gabriel Hauche, Enrique Triverio, Fernando Uribe y Carlos Esquivel). Santos Laguna es el combinado con más tiros de esquina (89) y faltas recibidas (212) en la presente competencia. A pesar de ello, Rubens Sambueza de Toluca FC es quien lleva la delantera en dichos rubros: córners (45) e infracciones sufridas (43).

PACHUCA vs. FC JUÁREZ

FC Juárez conserva el invicto en el historial de Liga MX tras 3 enfrentamientos con 1 victoria y 2 empates. Igualaron 1-1 en los 2 cruces recientes por los Guardianes 2020 y 2021. Juárez se quedó con el primer enfrentamiento en el estadio Hidalgo: 0-1 (Mauro Fernández), en el Apertura 2019. Los Bravos de Ricardo Ferretti y Tuzos poseen 15 unidades en el torneo y necesitan ganar para entrar a zona de repechaje (cosecharon 4 de los últimos 9 puntos). De acuerdo a las estadísticas de DataFactory, Avilés Hurtado (Pachuca) es el jugador con más tarjetas amarillas del torneo (8).