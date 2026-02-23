Todo un éxito la carrera atlética Radisson

Con gran ambiente y destacada participación de la comunidad runner, se llevó a cabo con éxito la 1er. Carrera Atlética del Hotel Radisson aeropuerto SLP, celebrada este domingo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde más de 500 corredores tomaron la salida en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

En la categoría Libre Femenil 10K, la ganadora fue Cristina Tovar Quistian, quien cruzó la meta con un tiempo oficial de 37:21 (37:14 chip). El segundo lugar correspondió a Teresa Villegas Herrera con 37:37, mientras que Mayra Elizabeth Cansino Martínez completó el podio con 40:06.

Por su parte, en la Libre Varonil 10K, Miguel Ángel Hernández Rubio, del equipo Trancoso, se quedó con el primer sitio al registrar 27:53. El segundo puesto fue para Miguel Ángel Márquez Alemán con 28:06, y el tercer lugar para César Efraín Ramos Ramírez, de Joselos Team, con 30:34.

En la prueba de 5K Libre Femenil, América Monreal se adjudicó el triunfo con un tiempo de 19:52. Leslie de Jesús Jiménez Reyes, de Joselos Team, fue segunda con 20:54, y María José Hernández Reyna, de Canels Avco, ocupó la tercera posición con 20:55.

Dentro de la Libre Varonil 5K, Ricardo Yahir Amador Rodríguez, de Canels Avco, se llevó el primer lugar con un destacado tiempo de 14:35. Kalid Galván Amaya fue segundo con 14:37 y César Monreal tercero con 14:39, en un cierre sumamente cerrado.

En la categoría de Silla de Ruedas 5K, José Leonel Aguilar Morales obtuvo el primer lugar con un tiempo de 12:43, demostrando gran determinación y nivel competitivo.