"Todos son difíciles en estas instancias", dice Jaime Lozano del sorteo de JO

Jaime Lozano, Director Técnico de la Selección Nacional Olímpica, dio sus impresiones tras el sorteo del Torneo Olímpico de Futbol Masculino Tokio 2020, en donde se dio a conocer que México integra el Grupo A junto con Japón, Sudáfrica y Francia.

El estratega nacional habló sobre el grupo en el que fue ubicado México: "es un grupo duro, pero todos son difíciles en estas instancias. Los que están Juegos Olímpicos es porque hicieron los méritos necesarios, porque son grandes Selecciones".

Profundizó un poco en los rivales que enfrentará: "a Japón lo hemos enfrentado en varias ocasiones durante este proceso; juegan bastante bien, tienen muy conceptualizado el juego de posesión, son muy disciplinados, con desequilibrio adelante y ordenados tácticamente, siendo locales sin duda alguna serán un rival fuerte.

"Francia, para mí, puede ser el equipo que más calidad tenga en el torneo, tienen muchos jugadores jóvenes en los mejores equipos del mundo siendo titulares, los vi en su eliminatoria y aunque no la ganaron lo hubieran podido hacer, arrancamos con ellos y siempre es bueno comenzar ganando. De Sudáfrica tengo poca información, a partir de hoy nos ponemos a trabajar con esto, a analizarlos, a verlos y sin duda alguna de ver sus fortalezas y debilidades para llegar lo mejor preparados posibles".

Respecto a la preparación del equipo mexicano, señaló: "estaremos concentrados a partir del 16 de mayo. Los jugadores se irán integrando conforme culmine su participación en la Liga MX, ahí tendremos un mes de concentración.

"De realizarse el torneo, participaremos en Toulon, de no jugarse haremos muy probablemente una gira por Europa y de ser así me gustaría enfrentar a rivales similares y fuertes. El 21 de junio comenzará nuestra concentración, prácticamente un mes antes de iniciar nuestra participación en Tokio frente a Francia, tendremos un mes de preparación, ya estando muy cerca de ser el equipo que representará a México".

Culminó hablando sobre los refuerzos con los que podría contar para Tokio 2020: "siempre ha habido muchísima comunicación con Gerardo Martino, obviamente también con Gerardo Torrado e Ignacio Hierro. Estamos en eso, muy enfocados hasta el día de hoy, agradecido con las pláticas para poder negociar a los refuerzos porque también la Selección Mayor se juega cosas importantes y sabemos que siempre se le exige ganar y poner el nombre de México en alto, finalizó.