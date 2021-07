Tokio 2020 contará con camas "antisexo" para atletas

Los Juegos Olímpicos son una oportunidad para que los atletas de todo el mundo intercambien experiencias, se hagan amigos y también para tener relaciones sexuales.

En los Juegos de Tokio, esto podría ser mucho más complicado de lo pensado, por las medidas sanitarias que se ejercen en el país debido a la pandemia.

Para y por esto, los organizadores del evento han creado la cama "Anti Sexo", que es de un tamaño muy reducido para que sea complicado que dos personas quepan en una misma.

Las camas dónde descansarán los atletas y que están colocadas en la Villa Olímpica son de cartón, fabricadas con productos reciclados y que sólo aguantan un peso máximo de 200 kilos y no resistirán movimientos bruscos, o muy bruscos.

Son más de 18 mil camas las que se colocaron en la Villa Olímpica.

Además de esto y para no incitar a las relaciones profundas, el Comité Organizador decidió no otorgar preservativos a los atletas, una tradición que venía de muchos años atrás.