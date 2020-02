Tokio 2020 insiste en que los JJOO se celebrarán en las fechas programadas

El comité organizador de Tokio 2020 afirmó hoy que la posibilidad de postergar en varios meses una decisión sobre un eventual aplazamiento de los Juegos Olímpicos "no necesariamente es la visión colectiva del Comité Olímpico Internacional" (COI) e insistió en que se desarrollarán en las fechas programadas.



La declaración sale al paso de comentarios hechos por el canadiense Dick Pound, decano del COI, quien en una entrevista con la agencia estadounidense AP afirmó que si el brote de coronavirus se convierte muy peligroso para los juegos olímpicos los organizadores posiblemente opten por cancelarlos, en lugar de aplazarlos.



Pound también señaló que, en todo caso, hay un período que se abre de entre dos y tres meses para decidir el futuro de Tokio 2020, aunque insistió en que todo indica que los juegos olímpicos se celebrarán en las fechas planeadas y "todo seguirá como siempre".



Al comentar estas declaraciones, el Comité Organizador de Tokio 2020 citó a Pound porque "explica muy bien que el COI sigue trabajando para iniciar con éxito los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a finales de julio".



"El COI acaba de reiterar que los preparativos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 continúan según lo planeado", agregó. También mencionó las medidas adoptadas para luchar contra enfermedades infecciosas y conseguir unos juegos seguros, y "revisará las contramedidas que puedan ser necesarias" con todas las partes relevantes.



"El resto es especulación", agregó el comité organizador. "Tokio 2020 fue informado de que 'la ventana de tres meses' (mencionada por Pound) no es necesariamente la visión colectiva del COI", añade.



Al respecto, el ministro portavoz del Gobierno japonés, Yoshihide Suga, consultado también sobre las declaraciones de Pound, dijo que Tokio 2020 ha recibido informaciones de que "no es la opinión oficial del COI".



Y, por su parte, el ministro para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Seiko Hashimoto,, insistió en que los dichos del directivo canadiense "no son una posición oficial del COI" y aseguró que el comité organizador sigue con los preparativos para celebrar las competiciones deportivas en las fechas programadas.



Japón ha registrado hasta hoy 164 casos de contagio del coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan, además de cerca de 700 personas que quedaron infectadas a bordo de un crucero que amarró en el puerto de Yokohama, al sur de Tokio. Han muerto cinco personas infectadas o con sospechas de contagio.