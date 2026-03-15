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Toluca divide con Atlas y fue líder momentáneo

Por EFE

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
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Toluca divide con Atlas y fue líder momentáneo

Toluca.- El campeón Toluca, del entrenador argentino Antonio Mohamed, empató este sábado 1-1 con el Atlas para saltar al primer lugar momentáneo del torneo Clausura 2026 del futbol mexicano.

Jesús Angulo le dio la ventaja al Toluca y los visitantes rescataron la paridad con gol de Víctor Rios.

Con suplentes, luego de jugar a mitad de semana la Copa de campeones de la Concacaf, Toluca apostó a detener al Atlas para en la segunda parte marcar diferencia con sus titulares.

Los dos cuadros tuvieron llegadas en los 45 minutos iniciales, el más claro un golpe al travesaño del paraguayo Diego González, centrocampista del Atlas, que se salvó un par de veces con buenas atajadas de su guardameta, el colombiano Camilo Vargas.

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En el minuto 59 el argentino Antonio Mohamed envió a la cancha al brasileño Helinho y al portugués Paulinho, quienes revitalizaron al cuadro de casa, aunque no consiguieron ponerlo delante en la pizarra.

Paulinho le puso un balón a Angulo, quien remató de zurda para el 1-0 en el 92, pero dos minutos después, Ríos aceptó un balón y desde fuera del área hizo el 1-1 con un remate de derecha.

Toluca suma siete triunfos, cuatro empates y 25 puntos. Lidera la tabla de posiciones con igual cantidad de unidades que el Cruz Azul, que esta noche enfrentará a los Pumas UNAM.

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