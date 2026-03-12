Toluca no pudo con el San Diego

CIUDAD DE MÉXICO.- Toluca apenas intentaba reacomodar el ánimo tras ver a Marcel Ruiz abandonar la cancha entre gestos de dolor, cuando el golpe futbolístico llegó sin contemplaciones.

San Diego, aun con un hombre menos, encontró la manera de romper el orden escarlata y tomar una ventaja que jamás soltó. En su propia casa, el equipo de la MLS aprovechó cada titubeo rojo y castigó con contundencia a un Toluca desconcentrado, para firmar un (3-2) que le devuelve confianza en la Copa de Campeones de Concacaf.

A pesar de que Toluca tomó la delantera temprano con el cobro certero de Jesús Gallardo al minuto 15, la sensación nunca fue de control. El equipo mexiquense nunca se sintió cómodo en territorio estadounidense, donde San Diego mostró una personalidad firme y sin complejos ante el bicampeón del futbol mexicano.

Esa resistencia, acompañada de un orden táctico impecable, abrió la puerta para que David Vázquez se convirtiera en el protagonista de la primera parte. El jugador castigó en dos momentos clave: primero con el empate al 32 y después con un segundo zarpazo al 46, justo antes del descanso.

El golpe anímico se trasladó al inicio del segundo tiempo. Antonio Mohamed se quedó sin respuestas en la zona técnica, incrédulo ante una versión del Toluca pocas veces vista: un ataque apagado, sin profundidad ni capacidad de reacción.

La presión local no cedió y, con el terreno a su favor, Anders Dreyer coronó su actuación con una gran anotación al minuto 52, que amplió la diferencia y dejó al cuadro mexicano sumido en el desconcierto.

Con el (3-1) en contra y la urgencia al máximo, Mohamed realizó ajustes. El ingreso de Alexis Vega modificó el rostro del equipo y reanimó el ataque. La insistencia rindió frutos en la recta final, cuando por fin llegó el descuento que devolvió vida a la serie con la anotación de Helinho al minuto 90.