Toluca ´regalará´ 1ros. duelos del Clausura 2026

México.- Los Diablos Rojos de Toluca "regalarán" los primeros partidos del próximo torneo del futbol mexicano: el Clausura 2026. Debido al poco tiempo de preparación que tendrán para el certamen que empezará el viernes, 9 de enero, la escuadra escarlata no contará con todas sus cartas fuertes para este inicio de torneo.

Y es que, de acuerdo con el estratega Antonio "El Turco" Mohamed, el plan en las primeras fechas será darle tiempo en cancha a jugadores que no han tenido gran participación dentro del equipo.

"Todavía no lo decidimos. Regresamos el 3 de enero y el fin de semana inicia el campeonato. Es difícil poder ordenarse. Vamos a tener qué regalar dos o tres fechas para que no se lesionen los jugadores en el torneo. Hay dos equipos que llegan con todo, y otros que no llegan casi con preparación", explicó el técnico argentino en entrevista. Idóneamente, para el "Turco" Mohamed sería mejor que la Selección Mexicana abriera el calendario del balompié nacional para, posteriormente, darle paso a la Liga MX.

"Está raro. Hubiese sido mejor que la Selección [Mexicana] juegue primero en enero y luego nosotros.

Mientras que la Liga MX arrancará oficialmente actividades el 9 de enero, el Tricolor disputará dos partidos amistosos a finales de mes: contra Panamá y Bolivia.