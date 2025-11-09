Toluca se corona como líder en la Tabla General de la Liga MX 2025
Rayados y Chivas aseguran su pase directo a la Liguilla, evitando el Play In en la Liga MX.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- El telón de la temporada regular del Apertura 2025 en la Liga MX cayó este domingo tras el cierre de la Jornada 17, dejando un panorama definido para la fase final del torneo.
Toluca, el vigente campeón, se alzó como líder indiscutible con 37 puntos, superando por un margen estrecho a Cruz Azul (35), Tigres (36) y América (34).
La derrota de Cruz Azul ante Pumas fue el golpe decisivo que entregó el trono al Diablo Rojo, consolidando una campaña dominante para los dirigidos por Antonio Mohamed.
El cierre de la fase regular fue un torbellino de emociones. Cruz Azul, que llegaba con aspiraciones de liderato, sucumbió ante unos Pumas combativos, permitiendo que Toluca capitalizara su consistencia.
Tigres se coló en el segundo puesto, mientras que el América completó el cuarteto de élite del presente torneo del futbol mexicano.
Rayados (31 puntos) y Chivas (29) aseguraron su boleto directo a la Liguilla, evitando el drama del Play In.
En la zona media, la lucha por la colocación de los últimos accesos fue feroz hasta el último momento. Tijuana (24 puntos) y Bravos de Juárez (23) se enfrentarán en un duelo eliminatorio por el pase directo, con el Estadio Caliente como escenario. Pachuca (22) recibirá a Pumas (21) en el Estadio Hidalgo.
