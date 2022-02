Tom Brady hace oficial su retiro

TAMPA.- Tom Brady se retiró de la NFL imponiendo sus propios términos, y al tope de su nivel.

El más grande quarterback en la historia de la NFL anunció el martes su retiro tras conquistar siete veces el Super Bowl y fijar numerosos récords de pases en una trayectoria de 22 temporadas sin precedentes.

"Me resulta difícil escribir esto, pero aquí va: No voy a tener ese compromiso competitivo", escribió Brady en una publicación en Instagram. "He atesorado mi carrera en la NFL, y ahora es tiempo de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención".

Brady había expresado su deseo desde hace tiempo que quería pasar más tiempo con su esposa, la supermodelo Gisele Bundchen, y tres hijos, pese a que seguía jugando a un nivel excelso.

Con 44 años, Brady se retira tras haber conducido a los Buccaneers de Tampa Bay a coronarse campeones del Super Bowl la pasada temporada y al título de la División Sur de la Conferencia Nacional en la actual.

Brady lideró la NFL en yardas mediante pases (5.316), touchdowns (43), pases completos (485) e intentos (719) en 2021, pero los Buccaneers sucumbieron en casa ante los Rams de Los Ángeles por la ronda divisional de los playoffs.

La noticia sobre el inminente retiro de Brady se filtró el sábado. Su familia y los Buccaneers negaron que hubiera tomado una decisión definitiva, y el lunes en la noche indicó en su podcast de SiriusXM que seguía meditando sobre el momento adecuado para tomar una decisión.

Ello se cristalizó la mañana del martes.

"He podido reflexionar mucho durante la semana pasada y me he hecho preguntas difíciles", dijo Brady en su mensaje. "Y estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Mis compañeros, entrenadores, rivales y fanáticos merecen el 100% de mí, pero ahora mismo es mejor que deje el campo de juego a la siguiente generación de atletas dedicados y comprometidos".

Brady agradeció a la organización de los Buccaneers, sus compañeros, el gerente general Jason Licht, el entrenador Bruce Arians, su preparador físico Alex Guerrero, los agentes Don Yee y Steve Dubin y su familia en la publicación de nueve páginas.

El astro no mencionó a los Patriots de Nueva Inglatera, el equipo donde militó las primeras 20 campañas de su carrera y ganó seis Super Bowl. Desde luego, Brady agradeció a los Patriots y su entrenador Bill Belichick tras marcharse del equipo para firmar con los Buccaneers en marzo de 2020, conduciéndoles al segundo Super Bowl de su historia.

Brady dijo que aún no definido bien sus planes post-retiro, pero contempla involucrarse en TB12, su empresa de nutrición, salud y bienestar. También en sus negocios de indumentaria y NFT.

Se marcha del fútbol americano como líder histórico en yardas por aire (84.520) y anotaciones (624). Es el único jugador que ha ganado más de cinco veces el Super Bowl. Nadie más ha sido nombrado cinco veces el Jugador Más Valioso de ese partido.

Además, Brady ganó tres galardones al Jugador Más Valioso de la NFL, fue tres veces nombrado All-Pro en el primer equipo y se le seleccionó en 15 ocasiones para el Pro Bowl. Su foja es de 243-73 en temporada regular y de 35-12 en los playoffs.

Al salir de la Universidad de Michigan, lo pasaron por alto todos los equipos hasta que finalmente lo seleccionaron los Patriots en la sexta ronda del draft de la NFL, siendo el 199no. Reemplazó a Drew Bledsoe, que estaba lesionado, como titular en 2001 y condujo a Nueva Inglaterra a la victoria en el Super Bowl sobre los Rams, que eran ampliamente los favoritos.

Con Brady, los Patriots ganaron el Super Bowl contra los Panthers tras la temporada 2003 y frente a los Eagles tras la temporada 2004. Desde entonces, ningún equipo ha ganado el máximo trofeo en años consecutivos.

Pero pasó una década antes de que Nueva Inglaterra volviera a ganar un Super Bowl. En ese periodo cayó dos veces ante los Giants de Nueva York, incluyendo una derrota por 17-14 el 3 de febrero de 2008 que impidió que los Patriots completaran una temporada invicta.

Brady ganó su cuarto anillo cuando los Patriots contuvieron a Seattle gracias a la intercepción de Malcolm Butler sobre la línea de gol en el Super Bowl después de la temporada 2014.

Dos años después, en la mayor remontada en la historia del Super Bowl, sacó a los Patriots de una desventaja de 28-3 en el tercer cuarto contra Atlanta, a la que derrotaron en tiempo de prórroga.

Después de perder con los Eagles y su pasador suplente Nick Foles al año siguiente, Brady ganó su sexto campeonato cuando Nueva Inglaterra aplastó a los Rams tras la temporada 2018.

Pasó a los Buccaneers en 2020 en medio de la pandemia e inculcó una mentalidad ganadora a un equipo que no había ganado un juego de playoffs en los últimos 18 años. Con Brady y su viejo amigo Rob Gronkowski, los Buccaneers fueron el primer equipo en jugar un Super Bowl en su propio estadio. Naturalmente, Brady volvió a ganar.

"Fijo una pauta y ayudó a crear una cultura que llevó a nuestro equipo a la cima de la montaña", dijo Arians.

Brady lanzó más pases de anotación pasados los 40 años (168) que cuando era veinteañero (147).

En sus 20 temporadas como jugador titular, llegó a los playoffs 19 veces, ganó 18 títulos divisionales, ostentó una foja de 10-4 en campeonatos de conferencia y 7-3 en Super Bowls. Jugó en el campeonato de conferencia en ocho de los últimos 10 años.

"Un competidor increíble y líder, su estelar carrera es impresionante por su longevidad, pero también la excelencia que mantuvo año tras año", dijo el comisionado de la NFL Roger Goodell en un comunicado.

Reconocido por su dedicación al trabajo, un intenso régimen de acondicionamiento físico y estricta dieta, Brady mejoraba a medida que transcurrían los años.

Después de cumplir los 37, Brady ganó cuatro Super Bowls y tuvo marca de 17-4 en los playoffs.

"Siempre creí en el fútbol americano es un deporte de entrega total — si no existe un compromiso al ciento por ciento, no tendrás éxito, y el éxito es lo que más amo de nuestro deporte", remarcó Brady.