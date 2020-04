Tom Brady se mete a casa de un desconocido en Tampa

Muchas personas pueden contar que alguien tocó a su puerta y, al tener respuesta, notó que se equivocó. Pocas pueden decir que un despistado se metió, se dio cuenta de su error y se fue; pero sólo una puede platicar esa historia y describir al despistado como un ganador de seis anillos de Super Bowl.

El pasado 7 de abril, David Kramer, ciudadano de Tampa y vecino del coordinador ofensivo de los Buccaneers, Byron Leftwich, amaneció pensando que sería un día más de cuarentena y que nada especial sucedería. Se equivocó.

Mientras hablaba por teléfono desde su cocina, notó que alguien ingresó a su residencia por la puerta de en frente. Se trataba de Tom Brady, quien demostró que no sólo se mueve con confianza dentro de su bolsa de protección, también por las calles de su nueva ciudad.

En una entrevista con el portal TMZ, Kramer contó cómo fue su accidental encuentro con la nueva súper estrella del pueblo.

"Estaba sentado aquí y veo a un tipo alto entrar a mi casa. Ni siquiera me miró, sólo puso sus maletas en el suelo y nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando levantó la vista hacia mí", relató.

La sorpresa, sin embargo, no fue sólo para el mítico jugador. "¡Mierda! Tom Brady está en mi pinche casa!", pensó Kramer, aunque no reveló las palabras que pronunció al instante.

"Él estaba como: '¡Lo siento mucho, lo siento mucho!', tomó sus maletas y se fue. No creo haber visto a alguien salir de una casa más rápido", dijo.

El residente lo recordó como un momento jocoso y aseguró que no tuvo problema con el incidente, porque entendió que Brady sólo buscaba reunirse con su nuevo coordinador.

Cuando Massachusetts ha sido tu hogar por 20 años y de pronto te mudas a Florida, hay que recorrer la zona antes de ponerte cómodo y Tom Brady ya lo comprobó.