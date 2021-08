Tom Daley, el campeón olímpico de clavados que teje hermosas prendas

Tom Daley se convirtió en uno de los protagonistas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no solo por su talento deportivo, sino también por su fuerte mensaje de inclusión y, ahora, por su gran habilidad para tejer.

El pasado 26 de julio, el británico ganó la medalla de oro en clavados sincronizados, en la plataforma de 10 metros, junto a su compañero Matty Lee.

Tom debutó a los 14 años de edad en Beijing 2008, pero Tokio 2020 marcó la llegada de oro olímpico, oportunidad que aprovechó para mandar un poderoso mensaje de apoyo a la comunidad LGTBI.

"Me siento orgulloso de decir que soy un hombre gay y que también soy un campeón olímpico. Cuando era más joven pensaba que nunca podría conseguir nada precisamente por ser quien yo era. Ser campeón olímpico ahora demuestra que puedes conseguir cualquier cosa".

Tom Daley y su talento para tejer

Días después de hacer historia, el clavadista británico volvió a acaparar la atención, pero ahora por algo que no tiene nada que ver con el deporte.

Durante la final de trampolín de 3 metros femenino, Daley fue captado en las gradas, tejiendo. El británico llevaba puesto el uniforme de su país, su cubrebocas, dos agujas y un poco de lana. El atleta solo despegaba los ojos de su tejido cuando alguna de las competidoras se disponía a realizar su clavado.

La imagen de Daley se viralizó rápidamente y muchas personas se sorprendieron de ver al campeón olímpico realizando esta actividad. Quienes siguen su carrera desde hace años, saben que el deportista es aficionado a esta actividad, de hecho, tiene una cuenta de Instagram @madewithlovebytomdaley, en la que muestra algunas de sus creaciones.

Esta situación se volvió a repetir durante las preliminares de clavados en trampolín de 3 metros varonil, donde se le vio tejiendo un suéter blanco con los aros olímpicos.

El medallista Tom Daley teje por una buena causa

En su cuenta de Instagram, Daley reveló que había tejido una pequeña bolsita, con la bandera de Reino Unido, para guardar su medalla de oro, pero al darle un vistazo a sus otras publicaciones, nos sorprendimos al ver que en verdad tiene talento para ello, pues ha realizado desde suéteres hasta vestidos y ¡todo está hermoso!

El atleta de 27 años de edad comenzó a tejer durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 y abrió su cuenta de Instagram en septiembre de 2020. Poco antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos, sorteó entre sus seguidores uno de los suéteres que había hecho y logró recaudar casi 7,000 euros, los cuales fueron donados a una organización benéfica dedicada a la investigación y la lucha contra los tumores cerebrales en Reino Unido, llamada The Brain Tumour Charity.

El padre del Daley falleció hace poco más de un año debido a un tumor cerebral, razón por la que el clavadista busca apoyar a personas que viven con este padecimiento. Para ello, creó una página en la que se pueden adquirir sus productos y el dinero obtenido se va para dicha fundación.

Rommel Pacheco le pone "picante" reto a Tom Daley

El clavadista mexicano Rommel Pacheco realizó un divertido reto con el medallista británico Tom Daley.

A través de sus redes sociales, el yucateco compartió un video de casi 3 minutos donde enfrentó a Daley en un reto de mortales. Ambos realizaron una serie de saltos y el gran vencedor fue Rommel, así que el castigo para el británico fue probar una salsa con chile habanero

Al inicio del video, se escucha a Daley decir con un muy buen español, que no le gustaba la comida picante, sin embargo, cumplió el reto, aunque se llevó una buena "enchilada".